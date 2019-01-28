Российский офис компании Hyundai определился с датой презентации обновленной версии седана Elantra, который в декабре прошлого года получил ОТТС.

Обновленный седан Hyundai Elantra представят в России 6 февраля и тогда же объявят его стоимость и комплектации.

Напомним, что на американском рынке обновленная Hyundai Elantra уже продается. Ее показали на мотор-шоу в августе 2018-го.

Для домашнего рынка Elantra тоже получила обновление, но в Корее она предлагается под другим именем – Avante. Для российского рынка седан получит обновления во внешности и салоне, а также ожидается пересмотренный список оборудования.

При этом судя по ОТТС линейка двигателей у обновленной Hyundai Elantra останется прежней. Актуальная в России версия седана сейчас предлагается по цене от 1 019 000 рублей.