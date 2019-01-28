Азербайджане в ближайшее время начнут строить новый автомобильный завод, на котором будут собирать автомобили марки ГАЗ.
В Азербайджане запустят производство автомобилей «ГАЗ»
28.01.2019 16:33
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Предприятие будут строить в промышленном квартале в Гаджигабульском районе. На нем будет вестись сборка «ГАЗель NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗон NEXT».
Также на будущем заводе на базе грузовиков ГАЗ начнут выпускать спецавтмообили для муниципальных служб, медучреждений и школьные автобусы. Мощность завода до тысячи машин в год.
В апреле прошлого года был подписан меморандум между компанией ГАЗ и AzerMash.
В рамках этого договора будет создан не только завод, но также проведено обучение специалистов, выдача лицензий и поставка машинокомплектов для будущего предприятия.
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