В Азербайджане запустят производство автомобилей «ГАЗ»

Азербайджане в ближайшее время начнут строить новый автомобильный завод, на котором будут собирать автомобили марки ГАЗ.

Предприятие будут строить в промышленном квартале в Гаджигабульском районе. На нем будет вестись сборка «ГАЗель NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗон NEXT».

Также на будущем заводе на базе грузовиков ГАЗ начнут выпускать спецавтмообили для муниципальных служб, медучреждений и школьные автобусы. Мощность завода до тысячи машин в год.

В апреле прошлого года был подписан меморандум между компанией ГАЗ и AzerMash.

В рамках этого договора будет создан не только завод, но также проведено обучение специалистов, выдача лицензий и поставка машинокомплектов для будущего предприятия.