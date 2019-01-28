Subaru возобновила работу своего завода в Японии

Последний раз простой предприятия был из-за землетрясения в 2011 году.

При этом на этот раз причиной полной остановки завода стали комплектующие. Единственное предприятие Subaru в Японии не работало 12 дней, из-за чего отставание от графика составило 20 тысяч автомобилей.

Стоит отметить, что этой производственной площадке компания выпускает 60% своих автомобилей. Причиной простоя стали детали для электроусилителя руля, поставляемые на завод.

Как оказалось, в производство автомобилей были отправлены дефектные детали, а именно по этой причине и пришлось остановить не только линию по сборке Forester, Impreza и XV, для которых предназначались детали, а весь завод.

Есть предположение, что автомобили данных моделей в ближайшее время могут отозвать.