Что представляет собой чип-тюнинг
На протяжении последних нескольких лет среди автовладельцев стала очень популярной услуга, называемая чип-тюнингом. Главная причина такой популярности заключается в том, что с ее помощью можно существенно улучшить характеристики двигателя автомобиля без необходимости что-то менять в его механической части. Однако даже такое вмешательство имеет свои нюансы, о которых речь пойдет ниже.
Достоинства и недостатки тюнинга
Чипование автомобиля, например, чип тюнинг nissan teana, представляет собой перепрошивку настроек электронного блока управления автомобилем, задачей которого является управление всеми его системами. Подобное усовершенствование имеет большое количество преимуществ и относительно небольшое число недостатков. Среди первых необходимо отметить:
- Увеличение мощности. С помощью прошивки, грамотно изменяющей режим работы двигателя, можно существенно нарастить его мощность.
- Более плавная работа на различном виде топлива. Прошивка может настроить работу двигателя, в зависимости от используемого топлива.
- Обратимость процесса. Если вдруг результат прошивки не оправдал ожиданий, то всегда можно вернуть прежние настройки без каких-либо последствий.
- Экономию средств. Прошивка «мозгов» обойдется намного дешевле, чем замена различных деталей.
Если говорить о недостатках, то здесь можно отметить только некоторое снижение ресурса двигателя и повышенный расход топлива при агрессивном стиле вождения.
Каждая марка и модель автомобиля имеет свои особенности прошивки, так https://mr-chip.ru/chip-tuning/chip-tjuning-kia-sportage/ .
Как осуществляется чип-тюнинг
Прошивать можно любую машину, которая оборудована ЭБУ (электронный блок управления). Под этим термином понимается специальный микрокомпьютер, который управляет работой практически всех систем автомобиля, например, чип тюнинг вольво хс60.
Существует несколько видов прошивки, которые зависят от целей владельца транспортного средства и его целей. Наиболее распространенным тюнингом является обычная перенастройка ЭБУ при помощи специализированного программного обеспечения. Более продвинутым способом чип-тюнинга является работа со сторонним ПО, разработанным для конкретной марки авто и типа его двигателя, которое позволяет добиться большей производительности.
Весь процесс тюнинга состоит из трех этапов:
- считывания заводской программы из контроллера;
- корректировка полученных данных;
- запись измененных параметров на контроллер.
Таким образом получается увеличить тяговые возможности машины или уменьшить расход топлива.