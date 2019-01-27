Что представляет собой чип-тюнинг

На протяжении последних нескольких лет среди автовладельцев стала очень популярной услуга, называемая чип-тюнингом. Главная причина такой популярности заключается в том, что с ее помощью можно существенно улучшить характеристики двигателя автомобиля без необходимости что-то менять в его механической части. Однако даже такое вмешательство имеет свои нюансы, о которых речь пойдет ниже.

Достоинства и недостатки тюнинга

Чипование автомобиля, например, чип тюнинг nissan teana , представляет собой перепрошивку настроек электронного блока управления автомобилем, задачей которого является управление всеми его системами. Подобное усовершенствование имеет большое количество преимуществ и относительно небольшое число недостатков. Среди первых необходимо отметить:

Увеличение мощности. С помощью прошивки, грамотно изменяющей режим работы двигателя, можно существенно нарастить его мощность.

Более плавная работа на различном виде топлива. Прошивка может настроить работу двигателя, в зависимости от используемого топлива.

Обратимость процесса. Если вдруг результат прошивки не оправдал ожиданий, то всегда можно вернуть прежние настройки без каких-либо последствий.

Экономию средств. Прошивка «мозгов» обойдется намного дешевле, чем замена различных деталей.

Если говорить о недостатках, то здесь можно отметить только некоторое снижение ресурса двигателя и повышенный расход топлива при агрессивном стиле вождения.

Каждая марка и модель автомобиля имеет свои особенности прошивки, так https://mr-chip.ru/chip-tuning/chip-tjuning-kia-sportage/ .

Как осуществляется чип-тюнинг

Прошивать можно любую машину, которая оборудована ЭБУ (электронный блок управления). Под этим термином понимается специальный микрокомпьютер, который управляет работой практически всех систем автомобиля, например, чип тюнинг вольво хс60 .

Существует несколько видов прошивки, которые зависят от целей владельца транспортного средства и его целей. Наиболее распространенным тюнингом является обычная перенастройка ЭБУ при помощи специализированного программного обеспечения. Более продвинутым способом чип-тюнинга является работа со сторонним ПО, разработанным для конкретной марки авто и типа его двигателя, которое позволяет добиться большей производительности.

Весь процесс тюнинга состоит из трех этапов:

считывания заводской программы из контроллера;

корректировка полученных данных;

запись измененных параметров на контроллер.

Таким образом получается увеличить тяговые возможности машины или уменьшить расход топлива.