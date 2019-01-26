Популярные размеры прицепов

Габаритные прицепа — важная характеристика, которая влияет на его возможности и удобство эксплуатации. На рынке представлены разнообразные модели, начиная с легких компактных прицепов и заканчивая огромными конструкциями с двумя парами колес. Давайте разберемся, какой размер прицепа наиболее популярен и почему.

Критерии подбора размеров прицепа

На практике применяются несколько стандартов, касающиеся габаритов прицепов:

Длина. Прицеп не должен быть длиннее кузова автомобиля более, чем в полтора раза. Нужно учесть, что этот показатель учитывает размеры вместе с дышлом. Например, прицеп третьего поколения TAVIALS СТАРТ А2012 имеет общую длину 3 метра 37,5 сантиметра при длине грузовой платформы 2 метра. Для легковых авто предназначены прицепы длиной 2,6-5,1 метра. Короткое дышло ухудшает маневренность, длинное увеличивает опасность повреждений кузова при складывании во время движения задним ходом. Конструкторы современных прицепов стараются учитывать этот момент. Длина дышла у прицепов третьего поколения от компании TAVIALS подобрана с учетом габаритов автомобилей и особенностей размещения прицепного крюка. Благодаря этому удалось свести к минимуму риск складывания при маневрировании.

Ширина. Не следует покупать прицепы шире машины более, чем на 20 сантиметров. Наиболее распространены модели шириной 1,6-2,25 метра. При этом нужно учесть, что габариты грузовой платформы немного уже общей ширины. Для перевозки стандартных грузов достаточно площадки шириной 120 сантиметров. Большие габариты нужны лишь для перевозки крупных предметов и техники. Для туристического снаряжения, урожая, саженцев или строительных материалов 1,2 метра вполне достаточно. Такой прицеп не будет мешать маневрам в условиях плотного городского трафика.

Высота. Этот показатель определяет вместимость грузового отсека. Однако высокие борта при узкой колее могут привести к потере устойчивости. Лучший вариант — конструкция с наращиваемыми бортами, применяемая в последней модели прицепов TAVIALS. При необходимости вы можете быстро нарастить невысокий 32-сантиметровый борт до 64 или 96 сантиметров. Это касается и тента. Возможность регулировки его высоты позволяет выбрать оптимальное положение тента в зависимости от размеров груза. Максимальная высота прицепа не должна более, чем в 1,8 раза превышать ширину колеи.

Какой прицеп купить

Если вы не собираетесь перевозить крупногабаритный багаж, площадки размером 2х1,2 метра будет достаточно. Не стоит гнаться за излишней вместимостью. Большое количество груза станет причиной перегрузки, в результате чего ухудшится управляемость автомобиля и ускорится износ его трансмиссии и двигателя.

Если вы не знаете что выбрать, обратите внимание на прицепы третьего поколения TAVIALS СТАРТ А2012. Их внешние габариты 3,37х1,6 м идеально подходят для городского трафика, а кузов позволяет перевозить 563 килограммов груза по асфальту и грунтовке.