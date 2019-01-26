Специалисты RoadCarsMasters показали, как они восстанавливали ГАЗ-24 Волга, которую им привезли для реставрации.
Белорусские мастера превратили ржавую «Волгу» в мечту коллекционеров
26.01.2019 20:12
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Белорусская мастерская решилась взять на восстановление старый советский автомобиль, который находился в очень плачевном состоянии.
Все этапы ремонта были засняты на видео. В общей сложности все работы уместили в 48-ми минутный ролик, в котором показы все этапы работы.
В описании к видео авторы указали, что задачи восстановить машину полностью не было. Ее нужно было только привести в нормальный вид.
При этом бюджета на работы не было. Специалисты заменили ржавые элементы и привели в порядок то, что можно было спасти.
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