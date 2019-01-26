Новая модификация, которая скоро выйдет на рынок Индонезии, должна составить конкуренцию моделям Mitsubishi Xpander и Toyota Rush.

Ежегодно компания планирует выпускать около 30 тысяч Suzuki Ertiga в новой версии. Suzuki готовит внедорожную версию компактвэна Ertiga, дебют которого состоится до конца этого года.

Точные сроки презентации и выхода новинки не сообщаются. Отличаться такой вариант от обычной модели будет наличие неокрашенного пластикового обвеса по периметру кузова, увеличенного дорожного просвета, рейлингов на крыше, а также обновленного салона.

В движение «внедорожный» компактвэн будет приводится полуторалитровым 104-сильным двигателем.

Среди трансмиссий будет пятискоростная механика или 4-ступенчатый автомат. Системы привода на все колеса в модели не будет.