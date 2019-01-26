Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross обзавёлся новым двигателем

Этот кроссовер появился на рынке около года назад и в компании решили немного обновить модель, расширив его моторную гамму.

Теперь автомобиль 2019 года выпуска будет комплектоваться турбированным дизельным двигателем. Четырехцилиндровый агрегат имеет объём 2,2 литра, а его мощность составляет 148 лошадиных сил при 388 Нм крутящего момента.

В паре с этим двигателем предлагается 8-скоростная автоматическая коробка, тогда как ранее бензиновые варианты были доступны только с вариатором.

Обновление коснулось и бензиновых модификаций кроссовера с передним приводом, в которых появилась электронная имитация блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.