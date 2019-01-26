Кроссовер Nissan Kicks появится в России под маркой Datsun

В прошлом году были упоминания о том, что марка Datsun в России расширит модельный ряд, представив новый кроссовер, правда, что это будет за модель не сообщалось.

Однако, недавно на индийский рынок вышел кроссовер Nissan Kicks, который создавался на платформе Renault Duster. Эта модель наделала немало шума и пользуется отличным спросом в Индии.

Изначально Nissan Kicks, основанный на другой платформе, вышел на рынки в качестве замены Nissan Juke.

Предполагается, что новый Nissan Kicks и станет той самой новинкой марки Datsun. Его выход запланирован на 2020 год, а сам автомобиль сейчас значится под индексом RD3.

Этот кроссовер, как ожидается, вытеснит на рынке Nissan Juke. Его официальная премьера должна состояться в рамках Московского автосалона в августе 2019 года.