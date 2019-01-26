В прошлом году были упоминания о том, что марка Datsun в России расширит модельный ряд, представив новый кроссовер, правда, что это будет за модель не сообщалось.
Кроссовер Nissan Kicks появится в России под маркой Datsun
26.01.2019 19:52
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Однако, недавно на индийский рынок вышел кроссовер Nissan Kicks, который создавался на платформе Renault Duster. Эта модель наделала немало шума и пользуется отличным спросом в Индии.
Изначально Nissan Kicks, основанный на другой платформе, вышел на рынки в качестве замены Nissan Juke.
Предполагается, что новый Nissan Kicks и станет той самой новинкой марки Datsun. Его выход запланирован на 2020 год, а сам автомобиль сейчас значится под индексом RD3.
Этот кроссовер, как ожидается, вытеснит на рынке Nissan Juke. Его официальная премьера должна состояться в рамках Московского автосалона в августе 2019 года.
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