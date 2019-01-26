В 2019 году концерн Volkswagen создал новый бренд, который не является производителем транспортных средств при этом к ним имеет прямое отношение.
Volkswagen создал отдельный бренд для производства автокомпонентов
26.01.2019 19:54
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Немецкая компания решила создать собственное подразделение, занимающееся выпуском автокомпонентов.
Компанию решили назвать Volkswagen Group Components (VGC) и как оказалось для ее открытия концерн готовился три года.
VGC займется развитием отдельных продуктов и оптимизацией существующего производства, а его у автопроизводителя очень много.
В общей сложности автокомпоненты для Volkswagen Group выпускает 61 предприятие и в этом процессе задействовано более 80 тысяч сотрудников.
Что касается новых продуктов, то VGC нужно будет грамотно организовать и развить производство комплектующих для электрокаров.
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