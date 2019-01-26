Сегмент кроссоверов сейчас является наиболее популярным в мире и в нем постоянно появляется немало новинок, в том числе и из премиального сегмента.

Проанализировав ценники новых кроссоверов, выпущенных в прошлом году, было отмечено три из них, которые стали самыми дорогими среди серийных моделей.

Таким образом, были названы самые дорогие серийные кроссоверы 2018 года, а возглавил этот рейтинг внедорожник от компании Rolls-Royce.

Модель Cullinan была представлена в конце весны прошлого года и уже она предлагается в том числе и на российском рынке.

Этот внедорожник получил ценник от 470 тысяч долларов или около 25 миллионов рублей.

Еще в прошлом году на рынок вышел Lamborghini Urus, который стал первым кроссовером марки. За него компания запросила 240 тысяч долларов минимум.

К слову недавно сообщалось, что компания намерена увеличить тираж автомобиля после получения соответствующего разрешения. В России по квоте раскупили этот кроссовер за короткий промежуток времени.

Ну и в тройке лидеров оказался внедорожник Mercedes-AMG G63, предлагаемый по цене от 262 тысяч долларов.