Эксперты рассказали, как январский рост цен повлиял на продажи машин

С начала года на российском рынке многие автопроизводители уже подняли цены, причем это связано не только с повышением НДС.

Среди причин повышения цен называют еще инфляцию и слабый рубль. По данными «АВТОСТАТ», в среднем подорожание новых машин уже составило 5%.

И это уже отразилось на настроении покупателей, а как именно решили проверить аналитики «АВТОСТАТ» и издательство «За рулем».

Специалисты провели опрос с 18 по 21 января и узнали, повлияло ли подорожание на поход потенциальных покупателей в дилерский центр за новой машиной.

В общей сложности в опросе приняло участие 2,8 тыс. человек и 55,4% из них заявили, что не планируют покупку нового авто в 2019 году.

16,8% решили еще подсобрать денег на новую машину, а вот 12,1% не тянули с покупкой и приобрели новый автомобиль еще до подорожания.

От запланированной покупки не откажутся только 15% опрошенных. Причем 5,8% уже определились с маркой и моделью авто и уже настроены ее покупать, а остальные пока в раздумьях и возможно пойдут выбирать подержанный автомобиль.