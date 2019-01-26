Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продают на eBay

На eBay выставили на продажу старый седан Maserati Quattroporte Tipo 107, который 40 лет простоял в гараже, а в общем за все время своего существования проехал 78 168 километров.

За раритетный автомобиль автор объявления просит 40 тысяч долларов, что в пересчете 2,7 млн рублей. В описании к лоту указано, что данный экземпляр автомобиля один из 760 единиц, который был собран вручную. Порядковый номер данного автомобиля 415.

Выставленный на продажу Maserati Quattroporte Tipo 107 в США попал в 1970 году. Последняя его регистрация была произведена в штате Луизиана в 1976 году, после чего в авто разобрали ДВС и поставили его на хранение.

В Maserati Quattroporte Tipo 107 под капотом находится 4,1-литровый V8 мощностью 264 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Трансмиссия в премиальном автомобиле пятиступенчатая механическая ZF.