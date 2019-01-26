Renault через пару дней представит обновленный хэтчбек Clio и автопроизводитель решил анонсировать дату презентации тизером машины.
Опубликован видеотизер нового хэтчбека Renault Clio 2019
26.01.2019 17:54
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Сам тизер не раскрывает особенности модели, но были показаны только шильдики, логотип марки и сиденья обновлённой машины. Все подробности про городской автомобиль раскроют только на презентации.
Публичный показ Clio пройдет на Женевском автосалоне. Известно, что Renault Clio станет больше похож на Megane.
В нем появятся C-образные фары и изменений передний бампер. Ожидается, что в обновленном французском хэтчбеке появится новый 1,3-литровым мотор, а также 1,5-литровый дизельный ДВС.
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