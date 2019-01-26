Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов

Популярность кроссоверов и внедорожников на рынке растет с каждым годом и это тенденция наблюдается не только в мире, но также и в России. Причем данный сегмент легковых машин особо популярен в РФ.

Пользуется высоким спросом «паркетники» и в Китае, причем там они в основном переднеприводные, так как полный привод в КНР не приветствуется.

Среди самых интересных китайских кроссоверов, можно назвать Haval F7, который оснащается турбомоторами и автоматической трансмиссией.

Еще особой популярность на родном рынке пользуется Geely Binyue, а это молодежная модель с европейским дизайном и экономичными моторами.

Кроме этого среди ярких моделей в Китае можно назвать Chery Tiggo 8, Geely Emgrand X7 и GAC Trumpchi GS8, причем последний может в будущем появится в России.

Что касается Geely Emgrand X7, то на него в РФ уже начали принимать заказы.