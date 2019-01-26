Появились первые фотографии новой Hyundai Sonata

Hyundai на тесты вывела новое поколение седана Hyundai Sonata. Эта модель кардинально изменится во внешности и уже на прототипе видно, что силуэт машины стал больше купеобразным.

Тестовый вариант «Сонаты» заметили на Ближнем Востоке и пока авто полностью скрыто камуфляжной пленкой, но через нее можно заметить небольшой спойлер на крышке багажника и новые фонари, которые соединены тонкой полоской.

По слухам под капотом нового поколения Sonata будут устанавливать моторы мощностью от 120 до 190 л.с.

Также ожидается появление «заряженной» версии седана, которая будет относится к линейке «N». В таких версиях отдача ДВС может составляет свыше 250 л.с.

Презентация Hyundai Sonata должна пройти в Южной Корее в ближайшее время. Позднее ее покажут на других рынках.