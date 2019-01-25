Бренд Opel вернет производство в Россию

На российский рынок марка Opel все-таки вернется и это произойдет в 2019 году, вот только в продаже будут Opel Vivaro и Opel Zafira Life.

Как удалось узнать «Авторевю», владелец марки Opel концерн PSA решил на российском рынке наладить сборку нового фургона Opel Vivaro.

Собирать немецкие модели будут на заводе PCMA в Калуге. На этом предприятии как раз уже производят вышеперечисленные французские модели.

На этом же заводе ведется сборка Mitsubishi Outlander, но его в 2021 году снимут с производства, так как новое поколение уже будет построено на одной платформе с Nissan X-Trail.

Предположительно новое поколение Mitsubishi Outlander перенесут на завод Nissan под Санкт-Петербургом где и собирается X-Trail.