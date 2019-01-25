«АвтоВАЗ»: Lada Vesta Cross успешно стартовала на рынке России

Как сообщили в компании «АвтоВАЗ», Lada Vesta Cross успешно стартовал на рынке России.

Причем было отмечено, что если в целом владельцами новых автомобилей Лада становятся автомобилисты более старшего поколения, то Lada Vesta Cross выбирают покупатели возрастом от 35 лет.

Конкретно статистику по продажам кросс-версии в компании не приводят, но напоминают, что продажи седанов Lada Vesta разных версий за 2018 год составили 65 085 штук.

Напомним, что кросс-версия Lada Vesta поступила в продажу в июне прошлого года. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Luxe, но с двумя доступными моторами. Минимальная стоимость автомобиля составляет 753 900 рублей.