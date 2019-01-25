Chery представила новый премиальный кроссовер Exeed TX

Chery представила первую модель своего премиального суббренда Exeed. Для китайского рынка автопроизводитель решил создать новую марку, под которой будут выпускать премиальные автомобили пока рассчитанные на внутренний рынок.

Первой моделью стал кроссовер Exeed TX, который внешне очень похож на свой концепт. В нем сохранили пропорции и большое количество дизайнерских решений. При этом серийная версия немного меньше концептуальной и в ней иная радиаторная решетка.

В основе Exeed TX лежит тележка М3Х. Модель на рынке Китая будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с.

Не исключено, что в дальнейшем будет предложена гибридная версия Exeed TX с 156-сильным ДВС и 116-сильным электромотором.

Такая гибридная силовая установка была установлена на концептуальном экземпляре. Продажи Exeed TX в КНР начнутся в следующем месяце, а цены и комплектации на нее пока не объявлены.