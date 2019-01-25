Продажи на мировом авторынке упали в 2018 году впервые за 7 лет

Отчетные данные показали, что после семилетнего роста, мировой авторынок показал отрицательную динамику по итогам прошлого года.

Объёмы продаж новых автомобилей за 2018 год составили 94 млн 791 тыс. машин, в том числе и легких коммерческих. Этот результат в сравнении с 2017 годом оказался хуже на 0,5%.

Китайский рынок все также является лидером в мире с результатом 27 млн 732 тысячи проданных авто, что на 3% меньше.

Рынок США является вторым с результатом 17 млн 292 тыс. ед., что на 0,6% больше.

На уровне 2017 года оказались продажи авто в странах Западной Европы, где в общей сложности реализовали 16 млн 153 тыс. машин.

Рост продаж в 0,5% наблюдался в странах Восточной Европы — 4 млн 243 тыс. штук.