В 2018 году в России упали продажи автомобилей марки Datsun

В прошлом году модельный ряд марки все также был представлен двумя автомобилями — Datsun on-DO и mi-DO.

Объёмы продаж этих автомобилей за год составили 20 559 единиц, что на 16 процентов хуже, чем годом ранее. Доля компании на рынке составила 1,1%.

Чаще всего россияне выбирали седан Datsun on-DO, который разошелся тиражом в количестве 18 195 штук, что на 8 процентов меньше.

При этом популярность хэтчбека сократилась на 51%. Дилеры реализовали всего 2 364 экземпляра mi-DO.