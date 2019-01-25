Американский автопроизводитель уже анонсировал свой первый электрический кроссовер, публиковав тизерные изображения. Также автомобиль уже замечали на тестировании, при это все это время говорилось о выходе новинки в 2020 году.

Однако сегодня представители Ford рассказали, что электрический кроссовер Ford Mach 1 дебютирует в 2019 году, но конкретные сроки по-прежнему не называют.

Ожидается, что в 2020 году новинка уже будет доступна для покупки на рынке. Уже известно, что кроссовер получит динамические характеристики спорткара и внедорожные возможности полноприводных кроссоверов.

В создание Ford Mach 1 будет инвестировано в общей сложности 11 миллиардов долларов. Технические характеристики кроссовера пока неизвестны.