Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 тысяч долларов

На зарубежном сайте бесплатных объявлений заметили кроссовер Lamborghini Urus, который побывал в ДТП и продается.

Владелец автомобиля попал в аварию, после которой у машины оказалась разбитой вся передняя часть, к тому же в ней сработали подушки безопасности.

Автор объявления указал, что продаст кроссовер в таком состоянии за 115 тыс. долларов (около 7,6 млн рублей) и это при том, что в нем помимо разбитой передней части еще и поврежден двигатель.

Заявленный пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 1 210 км. Стоит отметить, что стоимость нового Lamborghini Urus начинается от 200 тысяч долларов.