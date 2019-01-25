На тестах сфотографировали новую Toyota Tundra 2020

Компания Toyota на тесты вывела обновленную версию пикапа Tundra, причем автопроизводитель очень тщательно скрыл заднюю подвеску. Для этого он на прототип повесил штору, которая очень хорошо скрывает особенности этого узла.

В целом пока пикап Toyota Tundra почти полностью скрыт пленкой. Не стали прятать только кабину.

На тестах с Tundra также присутствовал Ford F-150, а его скорее всего используют как образец для сравнения, так как на рынке это конкурирующие модели.

Предположительно, в обновленной «Тундре» задняя подвеска станет независимой, но пока это только предположения, так как еще есть версия, что подвеску оснастят пневматическими опорами.

Под капотом пикапа ожидать изменений не стоит. По предварительным данным ДВС останутся прежними, а вот трансмиссию могут заменит на новую — вместо 6-ступенчатого «автомата» начнут устанавливать 10-ступенчатый.

Презентация Toyota Tundra должна пройти в середине 2019 года. В пикапе изменят переднюю часть и грузовую платформу. Также небольшие изменения стоит ожидать в салоне.