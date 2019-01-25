Россияне назвали самые ожидаемые новинки 2019 года

Нередко в Сети публикуют рейтинги по самым ожидаемым новинкам в России, но в основном они основаны на интересах к сообщениям о той или иной модели.

При этом специалисты сайта «Авто.ру» решили провести опрос россиян. В ходе исследования предлагалось назвать автомобиль, появление которого является самым долгожданным.

Оказалось, что в целом россияне ждут на российском рынке новые кроссоверы, при этом самым ожидаемым из них оказался новый «Тойота РАВ-4», который и возглавил десятку ТОПа.

Только на втором месте оказался Renault Arkana, дебютировавший в прошлом году на автошоу в Москве. В ходе опроса японский кроссовер назвали 24,1% опрошенных, а у Arkana показатель составил 18,7%. В тройке лидеров располагается чешский кроссовер Skoda Karoq – 11,9%.

Четвертое и пятое месте в списке самых ожидаемых новинок по версии россиян оказалось за BMW X7 и Kia Proceed. В ходе опроса модели получили 10,6 и 7,2% голосов респондентов.

Как видно в первой пятерке нет ни одной отечественной модели, но в десятке она присутствует и это спортивная Lada Vesta (6,6%).

Она находится на шестом месте списка, а седьмую строчку занял BMW 3—й серии – 6,2%. В десятке самых ожидаемых расположились: Mercedes-Benz GLE (5.9%), Hyundai i30 N (4,9%) и Porsche 911 (3,2%).