Российский автомобильный рынок по итогу прошлого года вырос, причем продажи легковых автомобилей выросли по всем сегментам, но несмотря на это есть модели, которые в месяц продавались всего по несколько штук.
В России назвали самые непопулярные в 2018 году автомобили
Среди таких машин оказался SsangYong Tivoli XLV, на котором остановило свой выбор всего 38 человек, но тут стоит отметить, что на российском рынке продажи SsangYong в целом очень низкие. По итогу года было продано 142 машины.
Также низким спросом пользовались премиальные Audi A3 Sportback и Jaguar F-Type. Их было продано 35 и 31 ед. соответственно.
Далее по списку расположились Nissan GT-R. На нем остановило свой выбор 25 покупателей, но тут стоит отметить, что такого уровня автомобили никогда не продавались тысячами единиц.
А вот компактный Fiat 500 оказался интересен только 24 россиянам. Японский спорткар продается лучше, чем единственный представитель марки Fiat.
В списке самых непродаваемых авто еще числятся Toyota Prius – 23 ед.; BMW i8 – 18 ед.; Peugeot 308 – 16 ед.; Cadillac CTS – 15 ед.; Geely Emgrand GT – 14 ед.; Infiniti Q70 – 13 ед.; Brilliance H230 – 13 ед.; Subaru WRX STI – 11 ед.
Модели Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и Lifan Cebrium за год разошлись менее чем 10 ед.