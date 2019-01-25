В России назвали самые непопулярные в 2018 году автомобили

Российский автомобильный рынок по итогу прошлого года вырос, причем продажи легковых автомобилей выросли по всем сегментам, но несмотря на это есть модели, которые в месяц продавались всего по несколько штук.

Среди таких машин оказался SsangYong Tivoli XLV, на котором остановило свой выбор всего 38 человек, но тут стоит отметить, что на российском рынке продажи SsangYong в целом очень низкие. По итогу года было продано 142 машины.

Также низким спросом пользовались премиальные Audi A3 Sportback и Jaguar F-Type. Их было продано 35 и 31 ед. соответственно.

Далее по списку расположились Nissan GT-R. На нем остановило свой выбор 25 покупателей, но тут стоит отметить, что такого уровня автомобили никогда не продавались тысячами единиц.

А вот компактный Fiat 500 оказался интересен только 24 россиянам. Японский спорткар продается лучше, чем единственный представитель марки Fiat.

В списке самых непродаваемых авто еще числятся Toyota Prius – 23 ед.; BMW i8 – 18 ед.; Peugeot 308 – 16 ед.; Cadillac CTS – 15 ед.; Geely Emgrand GT – 14 ед.; Infiniti Q70 – 13 ед.; Brilliance H230 – 13 ед.; Subaru WRX STI – 11 ед.

Модели Chevrolet Corvette, Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и Lifan Cebrium за год разошлись менее чем 10 ед.