Volkswagen выпустил пятимиллионный Volkswagen Tiguan

Немецкий автопроизводитель сообщил, что с конвейера завода в Вольфсбурге сошел юбилейный экземпляр кроссовера Tiguan.

Таких объёмов модель достигла за 11 лет. В показатель 5 млн экземпляров вошли Volkswagen Tiguan и Tiguan Allspace.

Как отметили в компании, кроссовер пользуется большим спросом на мировом рынке, причем свою популярность он завоевал с момента выхода на рынок, а это 2007 год.

Год спустя производитель выпустил более 120 тысяч Tiguan, а в 2015 году показатель составил уже 500 тысяч кроссоверов за год.

В 2016 году модель сменила поколение и уже была создана на платформе MQB. В целом кроссовер выпускают на четырех предприятиях, в числе которых завод в России, Китае, Мексике и Германии.