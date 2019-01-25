Немецкий автопроизводитель сообщил, что с конвейера завода в Вольфсбурге сошел юбилейный экземпляр кроссовера Tiguan.
Volkswagen выпустил пятимиллионный Volkswagen Tiguan
25.01.2019 18:01
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Таких объёмов модель достигла за 11 лет. В показатель 5 млн экземпляров вошли Volkswagen Tiguan и Tiguan Allspace.
Как отметили в компании, кроссовер пользуется большим спросом на мировом рынке, причем свою популярность он завоевал с момента выхода на рынок, а это 2007 год.
Год спустя производитель выпустил более 120 тысяч Tiguan, а в 2015 году показатель составил уже 500 тысяч кроссоверов за год.
В 2016 году модель сменила поколение и уже была создана на платформе MQB. В целом кроссовер выпускают на четырех предприятиях, в числе которых завод в России, Китае, Мексике и Германии.
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