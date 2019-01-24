Уже давно не секрет, что компания Apple ведет разработку беспилотных автомобилей.
В Apple сократили отдел по разработке беспилотников на 200 человек
24.01.2019 21:07
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В частности, американская марка разрабатывает технологии, которые в дальнейшем будет продавать автопроизводителям.
Для этого было создано подразделение, которое имеет кодовое название Project Titan. Регулярно в сети появились сообщения, что в компанию приходят работать сотрудники известных автомобильных компаний.
Также сообщалось, что проект закрыли, но тем не менее разработка продолжается и как заявили в Apple на беспилотные технологии они возлагают большие надежды.
Однако, как сообщает издание «Астера», в Apple решили сократить отдел по разработке беспилотников на 200 человек.
Некоторые сотрудники были переведены в другие подразделения компании, а часть были уволены совсем. По каким причинам этом произошло неизвестно.
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