Новая Mazda 3 получила официальный ценник

На автосалоне в Лос-Анджелесе была представлена новая Mazda3, а теперь стало известно, сколько она будет стоить.

В американских дилерских центрах новая Mazda 3 появится в марте и за нее автопроизводитель попросит, как минимум 21 тыс. долларов, что в пересчете около 1 387 000 рублей.

Это цена за базовую версию седана Mazda3. При этом самая дорогая версия «пятидверки» с полным приводом уже обойдётся в 29 тыс. долларов (1 миллион 910 тысяч рублей).

На американском рынке седан и хэтчбек будет предлагаться только с 2,5-литровым 186-сильным мотором. Скорее всего Mazda3 с новым мотором SkyActive-X в продаже появится позже.