Обновленная версия Skoda Octavia

Автомобили Skoda одни из самых популярных и востребованных у представителей среднего класса, в том числе и нашей стране. Неудивительно, что рейтинг ожидания обновленной версии Skoda Octavia каждый раз очень высокий. И на этот раз всем было интересно, чем же дизайнеры и инженеры удивят.

Особенности обновленных версий?

Изначально данный автомобиль разрабатывался с целью быть актуальным многие годы. Инженеры поработали над «начинкой», а дизайнеры – решили сочетать гармонично нестареющую классику с современными элементами. Поэтому каждая обновленная версия не содержит в себе каких-то радикальных изменений. Каждый раз что-то совершенствуется, изменяется в зависимости от современных тенденций. Так производителям удается поддерживать постоянный интерес со стороны покупателей. Поэтому, когда начнутся официальные продажи шкода октавия обновленной версии, выручка получается очень большая. Если говорить о последней обновленной версии, производитель поработал и над интерьером, и над экстерьером, а также усовершенствовал внутреннюю «начинку».

Экстерьер

Дизайн кузова новой версии чем-то напоминает чешский хрусталь и его огранку, потому что элементы не плавные, а имеют резкие очертания. Это делает машину еще интереснее при переливах света как в дневное время суток, так и ночью при искусственном освещении. Также обновились:

головная оптика

радиаторная решетка

зеркала заднего вида

задние фонари и т. д.

Интерьер

Салон отделан натуральной кожей и высококачественным, безопасным пластиком. Сидения усовершенствованы боковой поддержкой и «выросшими» в высоту подголовниками для комфортных поездок даже на длинные расстояния. Задний ряд сделали очень вместительным. В нем могут поместиться 3 взрослых человека. Приборная панель элегантная и сдержанная. Основные данные, информация сосредоточена таким образом, чтобы водитель мог не сильно отвлекаясь и быстро считывать ее.

Позаботились разработчики и о безопасности. Ее обеспечивают передние и боковые подушки безопасности, а также ремни с преднатяжителями, а также множество других дополнительных специальных опций.

Технические характеристики

Обновленная модель выпускается с бензиновым, дизельным, а также турбированным двигателем. До 100 км машина разгоняется всего за 6,7 секунд. Кроме того, ее отличает высокая экономичность, потому что расход топлива меньше.