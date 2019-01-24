В России в 2018 году выросли продажи электромобилей

Российские аналитики опубликовали отчетные данные по продажам новых электромобилей за прошлый год.

Согласно отчетным данным, в 2018 году рост продаж таких машин составил 51,6%. В количественном выражении показатель составил 95 экземпляров.

Все также лидерство среди электрокаров на рынке удерживает Nissan Leaf, который разошелся тиражом в количестве 76 штук.

На втором и третьем месте по популярности оказались две модели марки Tesla — Model X и Model S. Их дилеры в России реализовали в количестве 40 и 12 единиц соответственно.

Кроме этого в 2018 году было реализовано 8 экземпляров Jaguar I-Pace, 7 электрокаров Renault Twizy и 1 Tesla Model 3.

Чаще всего электромобили в России приобретали жители Москвы, Приморского края и Подмосковья.