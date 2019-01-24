В компании Bentley официально анонсировали новинку, которая будет выпущена в честь 100-летнего юбилея марки.
Новая модель от Bentley дебютирует в Женеве
24.01.2019 16:38
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Эта модель официально будет представлена на весеннем мотор-шоу в Женеве. Bentley презентует в Женеве специальную юбилейную модель в стиле гоночного Team Blower №9, участвовавшего в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1930 году.
В гонках за рулем этого автомобиля был Генри Биркин и тогда звание победителя ему не удалось завевать, однако это звание получила другая машина Bentley.
Подробности о новинке не приводятся, однако известно, что поклонников марки ждет еще и презентация «заряженного» внедорожника Bentayga с приставкой к названию Speed.
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