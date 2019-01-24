Renault представил новые версии фургонов Renault Master для России

Российское подразделение Renault объявило о начале приема заказов на новые версии фургонов Renault Master.

Новая версия фургона доступна в пяти версиях с полной массой 2490 кг. Такие машины разрешены для эксплуатации в центре Москве. Минимальная цена нового фургона Renault Master будет 1 759 990 рублей.

Помимо новых Master, в модельном ряду остались версии с полной массой 3500 и 4500 кг. Их можно заказать по цене от 2 029 990 и 2 485 990 рублей соответственно.

Предлагаются заднеприводные и полноприводные версии. В пресс-службе Renault напомнили, что все фургоны Master оснащены дизельными моторами стандарта Евро-5.