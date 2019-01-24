В Сети показали серьезно модернизированную УАЗ «Буханку»

В конце декабря стало известно, что УАЗ получил ОТТС на знаменитую «Буханку», в котором указано, что автомобиль останется на конвейере до 2021 года.

Более того, автомобиль ждет небольшое обновление, но при этом кардинальных изменений в нем не обещают, а вот в списке опций намерены добавить новые системы, в том числе и Эра Глонасс.

В грузовых версиях ожидается появление переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а один из фургонов получит экспедиционный багажник на крыше, но это будет доступно опционально.

При этом дизайнеры портала «Колеса.ру», решили пофантазировать и показали серьезно модернизированную УАЗ «Буханку».

Что из этого вышло они показали на рендерных изображениях. Стоит отметить, что дизайн «Буханки» не менялся с 1965 года.