Toyota показала юбилейную версию Land Cruiser 200

Эта лимитированная версия приурочена 60-летнему присутствию марки на рынке США. Toyota представила лимитированную версию Land Cruiser 200 Heritage Edition, тираж которой будет органичен 1 200 экземплярами. Ее премьерный показ будет проходить на автосалоне в Чикаго.

Новинку предложат в двух цветах — Midnight Black Metallic и Blizzard Pearl. Отличаться она от обычного внедорожника будет наличием особых шильдиков и надписей, а также новой радиаторной решеткой и колесными дисками размером 18 дюймов.

К тому же в модели будет дополнительная защита радиатора и подвески, а вот хромированные молдинги и подножки решили не использовать.

В салоне Land Cruiser 200 Heritage Edition расположится информационно-развлекательная система с девятидюймовым экраном.

В движение внедорожник будет приводить восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,7 литра. Среди трансмиссии будет восьмискоростная автоматическая коробка и система полного привода.