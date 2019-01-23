«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

Российский IT-гигант создал отдельный бортовой компьютер, который можно установить на место штатной мультимедийной системы или проигрывателя.

«Яндекс» будет предлагать свою отдельную мультимедийную систему с собственными сервисами и голосовым помощником Алиса за 30 тысяч рублей.

Причем как сообщает «Ъ», в эту стоимость входит установка в дилерском центре, шесть месяцев доступа в интернет и сервисное обслуживание.

В мультимедийном комплексе от «Яндекса» уже есть «Навигатор», «Погода» и другие сервисы компании, причем некоторые из них способны некоторое время работать даже без подключения к интернету. Управлять сервисами можно с помощью голосового помощника Алиса.

Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY. Позже появятся комплексы для LADA Vesta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Skoda Rapid и KIA Rio.