«АвтоСпецЦентр» рассказал о продаваемых автомобилях за 2018 год

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали о том, какие автомобили были наиболее востребованными в прошлом году.

Также был проведен и опрос клиентов, который показал, что перед Новым годом автомобилисты чаще всего выбирали такие модели как KIA RIO, Hyundai Solaris и ŠKODA Octavia.

По данным «АвтоСпецЦентра», данные которого приводит «ПолитЭксперт», в зимнее время популярность данным моделей выросла на 2,4 процента.

К концу прошлого года клиенты чаще выбирали машины с более ярким цветом кузова, однако при этом наиболее востребованными все также остаются автомобили в серебристом цвете. Свой выбор остановили на таком цвете 21,32% клиентов.

На втором и третьем месте оказался черный и белый. Далее следуют серый, синий и фиолетовый. К тому же эксперты говорят, что уже много лет подряд ближе к Новому года наблюдается небольшой ажиотаж на автомобильном рынке.

Причиной этого являются в том числе и скидки, предлагаемые дилерами. В конце года скидки на автомобили могут достигать 10%.

Больше всего потребители в прошлом году предпочитали автомобили марок Mazda, KIA и Hyundai, причем возраст покупателей таких авто составил 35 лет.

Еще в ходе исследования выяснилось, что стоимость автомобилей за 2018 год выросла в среднем на пять процентов.