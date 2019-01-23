УАЗ выпустил новую версию фургона УАЗ «Профи» с ГБО

Ульяновский автомобильный завод запускает в продажу новую версию фургона УАЗ «Профи» по цене от 1 181 900 рублей. В коммерческом автомобиле предлагается двигатель ZMZ Pro.

Его мощность составляет 143 лошадиных силы, а показатель крутящего момента равен 227 Нм. Запас хода составит 900 километров, а емкость газового резервуара составляет 100 литров.

Для покупки УАЗ «Профи» с ГБО станет доступен с февраля. На ТС установлена гарантия 4 года или 200 тыс. километров пробега.