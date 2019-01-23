GM представил пикап GMC Sierra HD 2020 модельного года

В сети рассекретили новое поколение пикапов GMC Sierra HD. Эти модели, как и прежде будут предлагаться в двух версиях 2500HD и 3500HD, причем для них можно будет заказать еще и двускатную ошиновку на задней оси.

В целом большая серия Sierra выросла в размерах, причем теперь в машинах больше не только кузов, но и места в кабине.

Между рядами сидений расстояние увеличилось сразу на 76 мм. В GMC Sierra HD появилась полностью светодиодная оптика и задний борт MultiPro с откидной секцией, которую можно использовать как ступень.

Что касается технических характеристик, то тут производитель внес огромное количество изменений. Так, рама пикапов стала еще жестче и крепче и уже в самой тяжелой модификации Sierra HD способна буксировать прицеп массой до 13,6 тонны.

О грузоподъёмности новинок пока ничего не сообщают. Под капотом пикапов будет устанавливаться 6,6-литровый турбодизель Duramax. Его отдача составляет 451 л.с. и 1234 Нм.

Впрочем, этот мотор устанавливается и на текущей генерации пикапов, а вот трансмиссия теперь будет девятиступенчатая автоматическая Allison.

Также будет предлагаться версия пикапа с бензиновым мотором, но про него пока ничего не сообщают.

Среди новых опций в GMC Sierra HD стоит отметить появление проекционного дисплея, на котором можно отображать большое количество информации. Заявлено, что диагональ проекционного дисплея составляет 15 дюймов.

Появилось в пикапах еще зеркало заднего вида со встроенным в него экраном. На нем отображается картинка с задней камеры.

Еще разработчики научили операционную систему мультимедийного комплекса дополнительно работать с 15 камерами, а это позволяет на прицепе размещать камеры и видеть всю обстановку.

Самым полезным инструментом стало совмещение камер на борту прицепа и его задней камеры. То есть водитель на экране сразу видит, что происходит сбоку прицепа и за ним.

На рынке США новые GMC Sierra 2500HD и 3500HD появятся в конце лета. Цены пока не объявлены, как и комплектации.