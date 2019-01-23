Кроссовер Maserati Levante получил спецверсию Levante Vulcano

Maserati выводит на рынок ограниченную серию версию своего кроссовера, получившую приставку к названию Vulcano.

Эта специальная версия отличается только изменениями в экстерьере и салоне, а в общей сложности планируется выпустить 150 таких экземпляров.

Новинку можно отличить по матовому цвету кузова Grigio Lava, цвету Nerissimo, использованному на аэродинамическом обвеса и колесным дисками размером 21 дюйм, а также красным суппортам.

В салоне применили черную кожу и красную прострочку. Моторная гамма спецсерии будет представлена трехлитровым турбированным двигателем, мощность которого будет 350 или 430 л.с.

В паре с двигателем работает 8-скоростной автомат и система привода на обе оси.