В Японии назвали самые продаваемые автомобили за 2018 год

Аналитики в Японии подготовили отчетные данные по самым востребованным маркам и автомобилям на рынке за прошлый год.

В 2018 году объём рынка новых автомобилей в Японии составил 5,27 млн авто, что на 0,7% больше, чем годом ранее.

На местом рынке лидерство среди марок удерживает местная компания «Тойота», которой удалось реализовать 1 508 647 машин, что на 4,9% больше.

На втором месте располагается Honda, объёмы продаж которой составили 747 226 единиц, что на 3,1% больше. В тройке лидеров на японском рынке оказалась Suzuki. Ее дилеры в прошлом году реализовали 646 781 автомобиль, что на 2,5% больше.

Что касается моделей, то больше всего в стране приобретают хэтчбеки Nissan Note. Его объёмы продаж за 2018 год составили 136 324 штуки.

Отдельно стоит отметить, что результаты указаны без учета продаж автомобилей с двигателем объёмом до 0,66 литра.

В десятке самых продаваемых автомобилей на рынке Японии оказались:

Toyota Aqua — 126 561 ед.,

Toyota Prius — 115 462 ед.,

Nissan Serena — 99 865 ед.),

Toyota Sienta — 94 048 ед.),

Toyota Voxy — 90 759 ед.,

Honda Fit — 90 720 ед.,

Toyota Corolla — 89 910 ед.,

Toyota Vitz — 87 299 ед.,

Toyota Roomy — 86 265 ед.