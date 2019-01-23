Марка Smart также как и другие автопроизводители в России переписала цены на свои автомобили.
Автомобили Smart подорожали в России на 20 — 30 тыс. рублей
23.01.2019 13:49
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Автомобили Smart прибавили в цене 20 — 30 тысяч рублей, о чем свидетельствуют данные специалистов сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили в России.
Так, автомобиль ForTwo в кузове купе, предлагаемый на рынке в двух комплектациях в января предлагается по цене от 910 000 до 1 340 000 рублей.
Кабриолет этой модели обойдется в 1 420 000 рублей. Хэтчбек Smart ForFour теперь предлагается по цене от 910 000 до 1 360 000 рублей.
Как отметили российские аналитики, в прошлом году марка Smart реализовала на российском рынке всего 689 своих авто, что оказалось на 26 процентов ниже результата 2017 года.
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