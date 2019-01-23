Автомобили Smart подорожали в России на 20 — 30 тыс. рублей

Марка Smart также как и другие автопроизводители в России переписала цены на свои автомобили.

Автомобили Smart прибавили в цене 20 — 30 тысяч рублей, о чем свидетельствуют данные специалистов сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили в России.

Так, автомобиль ForTwo в кузове купе, предлагаемый на рынке в двух комплектациях в января предлагается по цене от 910 000 до 1 340 000 рублей.

Кабриолет этой модели обойдется в 1 420 000 рублей. Хэтчбек Smart ForFour теперь предлагается по цене от 910 000 до 1 360 000 рублей.

Как отметили российские аналитики, в прошлом году марка Smart реализовала на российском рынке всего 689 своих авто, что оказалось на 26 процентов ниже результата 2017 года.