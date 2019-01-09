Несколько китайских компаний в этом году намерены привезти на российский рынок новые автомобили, при этом компания FAW в 2019 году расширит дилерскую сеть в России.

Об этом сообщила пресс-служба марки, не уточнив, привезет ли она новинки, однако в конце прошлого года представители компании упомянули о возможном появлении нового кроссовера.

Речь идет о модели FAW Besturn X40, в продажу которая может поступить уже этой весной. Что касается расширения дилерской сети, что в этом году автопроизводитель намерен открыть новые автосалоны в Южном, Уральском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В прошлом году FAW открыла 17 новых автосалонов и сейчас дилерская сеть насчитывает уже 55 авторизованных центров по продаже автомобилей.

Между тем стоит отметить, что в 2018 году объёмы продаж автомобилей FAW выросли на 150 процентов до 1,4 тыс. штук. Сейчас модельный ряд компании представлен только кроссовером Besturn Х80, предлагающимся в трех комплектациях.