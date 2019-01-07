На российском рынке начнутся продажи Renault Dokker Stepway

В первом полугодии на российском рынке стартуют продажи Renault Dokker с пластиковым некрашеным обвесом по периметру.

Модель традиционно для марки получит приставку Stepway, что указывает на повышенный дорожный просвет и дополнительный обвес.

Отличается модель от классической версии наличием накладок на бамперы, выполненных из хрома, расширителями колесных арок, а также хромированной окантовкой противотуманных фар.

К тому же в салоне производитель также предлагает в отделке некоторые хромированные элементы

В остальном Dokker не изменится. В кросс-версии будут устанавливать 1,6-литровый мотор мощностью 82 л.с. и 1,5-литровый дизельный 90 сильный мотор.

Эти моторы уже известны россиянам по другим моделям Renault. Цены и комплектации российский офис компании озвучит ближе к старту продаж Renault Dokker Stepway.