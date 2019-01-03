Ранее уже появлялись в Сети сообщения, что в американской компании работают над новым Chevrolet Corvette, у которого будет среднемоторная компоновка.

Даже появлялись шпионские фото и предположительные технические характеристики, при этом о названии автомобиля ходят разные слухи.

Недавно компании зарегистрировала товарный знак Zora, в к тому же сами представители компании не раз упоминали о таком названии.

Пока достоверно неизвестно, но все-таки среднемоторный Chevrolet Corvette может получить название Zora.

Ранее стало известно, что для автомобиля планируется использовать восьмицилиндровый V-образный двигатель объёмом четыре литра.

По предварительной информации мощность двигателя может составит 700 лошадиных сил.