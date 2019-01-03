Ранее уже появлялись в Сети сообщения, что в американской компании работают над новым Chevrolet Corvette, у которого будет среднемоторная компоновка.
Среднемоторный Chevrolet Corvette может получить название Zora
03.01.2019 14:37
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Даже появлялись шпионские фото и предположительные технические характеристики, при этом о названии автомобиля ходят разные слухи.
Недавно компании зарегистрировала товарный знак Zora, в к тому же сами представители компании не раз упоминали о таком названии.
Пока достоверно неизвестно, но все-таки среднемоторный Chevrolet Corvette может получить название Zora.
Ранее стало известно, что для автомобиля планируется использовать восьмицилиндровый V-образный двигатель объёмом четыре литра.
По предварительной информации мощность двигателя может составит 700 лошадиных сил.
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