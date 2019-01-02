Специалисты назвали самые «опасные» в мире автомобили

Британские специалисты центра GoCompare Car Insurance назвали владельцев немецких авто самыми опасными на дорогах. Как оказалось, больше всего нарушений ПДД числится у владельцев немецких премиальных марок – Mercedes-Benz, Audi и BMW.

Наибольшее количество штрафов у водителей BMW 4-Series 420d – 17,1%. Немного меньше у владельцев Audi A5 – 15,5% и Mercedes-Benz E220 – 14,8%.

Конечно правила дорожного движения нарушают не только те, кто управляет автомобилями немецких марок, а в списке опасных оказались еще Land Rover Range Rover и Jaguar XF, но остальные модели входящие в «десятку» как раз состоят из «Мерседесов» и «Ауди».

GoCompare Car Insurance еще назвали самых ответственных, и как оказалось они ездят на бюджетных авто корейских и японских марок.

Так, в списке еще значатся Skoda Citigo, Ford Ka и Vauxhall Agila. Стоит отметить, что исследование проводили исключительно по данным в Великобритании, поэтому в других странах список будет иным, но в целом, как обычно, нарушают те, у кого мощные дорогие автомобили.