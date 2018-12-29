Немецкая марка в Сети распространила тизерный видеоролик, вместе с которым анонсировала и официальную презентацию нового поколения Mercedes-Benz CLA.
Новый Mercedes-Benz CLA показали на тизерном видео
29.12.2018 11:48
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Как сообщил производитель, дебют автомобиля состоится на выставке электроники CES в Лас-Вегасе.
Уже известно, что новый Mercedes-Benz CLA будет оснащен светодиодными ДХО, выполненными в форме «бумеранга», покатой крышей, спортивными бамперами, а в салоне предложат цифровую панель приборов и информационно-развлекательную систему.
В последней опционально будет доступен 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. В линейке двигателей модели будет 2,0-литровый турбодвигатель с отдачей 190 л.с. при 300 Нм.
В паре с мотором будет работать 7-скоростная роботизированная КП с двумя сцеплениями. Будет у Mercedes-Benz CLA и высокопроизводительная версия CLA 35 с 300-сильны двигателем.
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