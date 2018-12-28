В РФ предложили сажать в тюрьму за «скрученный» пробег машины

Такое предложение поступило от активистов, а информация об этом оказалась в распоряжении «Московского комсомольца».

Активисты в РФ предложили сажать в тюрьму за «скрученный» пробег автомобиля, что предлагается приравнять к мошенничеству и наказывать виновных по статье 159 УК.

Как считают авторы, приравнять скрученный пробег машины к уголовной ответственности это единственное правильное и эффективное решение в борьбе с недобросовестными продавцами на вторичном рынке.

Сейчас рынок автомобилей с пробегом в целом находится вне правового поля, а покупатели автомобилей с пробегом сразу же после покупки сталкиваются с проблемами и начинают вкладывать деньги в их ремонт.

Это можно решить, наказывая продавцов не только за скрученный пробег, но и за проблемы с двигателем, КП, замененными подушками безопасности, перекрашенный кузов и так далее.

Правда в данном случае, ответственность предлагают возлагать только в случае, если продавец не упомянул о таких проблемах.