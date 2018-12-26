Пикап Isuzu D-Max в России получит 177-сильный дизель

В моторной гамме пикапа Isuzu D-Max, который появился на российском рынке два года назад, скоро будет доступен новый двигатель.

Модель сейчас предлагается с турбированным 2,5-литровым дизельным двигателем с отдачей 163 л.с., но скоро выйдет версия с более мощным дизелем.

Информация об этом стала известна благодаря базе Росстандарта, где Isuzu D-Max с новым двигателем получил ОТТС.

В документе говорится о появлении 3,0-литрового двигателя с четырьмя цилиндрами. Дизельный двигатель будет выдавать 177 л.с. при 430 Нм крутящего момента.

Кроме этого, Isuzu D-Max в РФ получит еще и дополнительное оборудование, в числе которого камера заднего вида, система доступа в салон без ключа, парктроник, а также мультимедийная система.

Когда на российский рынок выйдет новый вариант пикапа пока неизвестно. Сейчас пикап предлагается для покупки по цене от 2,47 млн рублей.