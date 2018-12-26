Сборка кроссовера, как стало известно СМИ, будет налажена на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Audi может начать выпускать кроссовер Audi Q7 в Калининграде уже в начале следующего года, о чем сообщает Drom.

По информации издания, первые автомобили калининградской сборки должны поступить к дилерам уже весной будущего года.

При этом пока кроссовер Audi Q7 российской сборки проходит сертификацию.

Отдельно стоит отметить, что ранее кроссовер предыдущего поколения и другие модели немецкой марки собирали на заводе в Калуге.