Сборка кроссовера, как стало известно СМИ, будет налажена на предприятии «Автотор» в Калининграде.
Audi может начать выпускать кроссовер Audi Q7 в Калининграде
26.12.2018 14:39
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Audi может начать выпускать кроссовер Audi Q7 в Калининграде уже в начале следующего года, о чем сообщает Drom.
По информации издания, первые автомобили калининградской сборки должны поступить к дилерам уже весной будущего года.
При этом пока кроссовер Audi Q7 российской сборки проходит сертификацию.
Отдельно стоит отметить, что ранее кроссовер предыдущего поколения и другие модели немецкой марки собирали на заводе в Калуге.
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